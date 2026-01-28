Le ministre de la santé Kennedy nomme 21 nouveaux membres au comité consultatif américain sur l'autisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le ministère américain de la santé et des services sociaux corrige le nombre de nouveaux membres nommés à un groupe fédéral qui oriente la politique nationale en matière d'autisme: 21, et non 19)

Le ministère américain de la santé et des services sociaux a nommé mercredi 21 nouveaux membres à un comité fédéral chargé d'orienter la politique nationale en matière d'autisme, affirmant que ce groupe contribuera à faire progresser la recherche et à améliorer les soins prodigués aux personnes atteintes d'autisme.

Le comité de coordination interagences sur l'autisme est un comité consultatif fédéral qui réunit des fonctionnaires, des scientifiques et des membres du public afin de coordonner les efforts fédéraux et de conseiller le secrétaire à la santé et aux services sociaux sur les questions liées aux troubles du spectre autistique.

Le ministre de la santé, M. Kennedy, a déclaré que ces nouvelles nominations reflètent la volonté du président Donald Trump de moderniser la manière dont le gouvernement étudie et traite l'autisme.

"Le président Trump nous a demandé de faire entrer la recherche sur l'autisme dans le XXIe siècle", a déclaré M. Kennedy dans un communiqué. Il a ajouté que les nouveaux membres sont des spécialistes expérimentés qui "apporteront les réponses que les Américains méritent."

Les nouveaux membres comprennent des médecins, des chercheurs, des parents d'enfants autistes ainsi que des défenseurs de l'autisme, selon le HHS.

Parmi les nouveaux membres figurent Sylvia Fogel, professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School, John Rodakis, fondateur de l'organisation à but non lucratif N of One: Autism Research Foundation, et Caden Larson, un adulte autiste qui ne parle pas.

M. Kennedy a déclaré que l'augmentation des taux d'autisme aux États-Unis - estimés aujourd'hui à 1 enfant sur 31 à l'âge de 8 ans - constituait une épidémie et s'est engagé à trouver des réponses à ses causes ainsi que des remèdes.

Lors d'un événement organisé à la Maison Blanchel'année dernière, M. Kennedy, M. Trump et d'autres responsables de la santé ont soutenu la leucovorine en tant que traitement de l'autisme. Ils ont également mis en garde contre l'utilisation du Tylenol par les femmes enceintes, affirmant que des études suggéraient un lien avec l'autisme. Les experts de la santé et les groupes médicaux ont qualifié cette mise en garde de dangereuse et sans fondement scientifique solide.