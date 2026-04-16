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Le ministre canadien du commerce et les constructeurs chinois de véhicules électriques discutent des moyens de pénétrer le marché canadien
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 21:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Promit Mukherjee

Lors de sa visite en Chine la semaine dernière, le ministre canadien du commerce, Maninder Sidhu, a discuté des moyens permettant aux fabricants chinois de véhicules électriques d'entrer dans le pays en utilisant le quota d'importation du Canada, a indiqué son ministère dans un communiqué jeudi.

Il a rencontré des grands constructeurs chinois de véhicules électriques tels que BYD, XPeng et Guangzhou Automobile Group, précise le communiqué.

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