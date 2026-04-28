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Le ministre américain des Transports souhaite que le Congrès se prononce sur une demande d'aide de 2,5 milliards de dollars en faveur des compagnies aériennes à bas prix
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 00:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Entièrement révisé, avec des commentaires du secrétaire aux Transports Duffy, du directeur général de Southwest et d'autres personnalités) par David Shepardson

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré lundi que le Congrès devrait jouer un rôle dans la demande d'aide gouvernementale de 2,5 milliards de dollars formulée par les compagnies aériennes low-cost américaines pour faire face à la flambée des coûts du kérosène pendant la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

"Je n'ai pas cet argent – je ne peux pas simplement le sortir de sous le canapé. Il faudrait un engagement important du gouvernement et un effort bipartite pour trouver les fonds nécessaires. On ne peut pas y arriver d'un simple claquement de doigts ", a déclaré M. Duffy aux journalistes en marge d'un événement.

"Le Congrès devrait également s’impliquer pour un montant de cette ampleur", a ajouté M. Duffy.

L'Association of Value Airlines a confirmé avoir demandé à l'administration du président Donald Trump de créer une réserve de liquidités de 2,5 milliards de dollars, destinée exclusivement à compenser la hausse des coûts du carburant, "en tant que mesure nécessaire et ciblée visant à stabiliser les opérations et à maintenir des tarifs aériens abordables pendant cette période de volatilité".

M. Duffy a indiqué avoir participé pendant 10 minutes à une réunion d'une heure avec les compagnies aériennes à bas prix la semaine dernière, mais avoir dû partir plus tôt pour assister à une réunion à la Maison Blanche. La demande a été formulée après son départ.

"Nous devons examiner leurs demandes, recueillir leurs informations, les laisser présenter leur argumentaire et nous convaincre", a déclaré M. Duffy. "Nous verrons bien."

La semaine dernière, M. Duffy a exprimé ses réticences quant à un projet d’investir 500 millions de dollars pour aider Spirit Airlines à sortir de la faillite.

Les prix élevés du carburant affectent toutes les compagnies aériennes, a déclaré Bob Jordan, directeur général de Southwest Airlines, aux journalistes lors d’un événement organisé pour dévoiler un Boeing 737 MAX arborant une livrée spéciale en l’honneur du 250e anniversaire des États-Unis.

"Toutes les compagnies aériennes souffrent des prix élevés du carburant", a déclaré M. Jordan. Il a refusé de s'exprimer sur d'autres demandes, mais a ajouté: "C'est à vous de développer votre activité de manière à être résilients et à pouvoir survivre à ces événements, car ils se produisent."

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