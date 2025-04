Le ministre américain des transports est toujours en pourparlers avec la Maison Blanche sur un projet de réforme du trafic aérien

Le secrétaire aux transports Sean Duffy a déclaré mardi qu'il était toujours en pourparlers avec la Maison Blanche sur son plan de modernisation du système de contrôle du trafic aérien américain, vieillissant et en sous-effectif, après qu'une série d'incidents de sécurité très médiatisés aient tiré la sonnette d'alarme. M. Duffy a déclaré aux journalistes qu'il travaillait avec le Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche et que ce dernier examinait son estimation. "L'OMB teste ces chiffres sous pression", a-t-il déclaré. M. Duffy a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait de demander au Congrès des dizaines de milliards de dollars pour un effort pluriannuel visant à réorganiser l'infrastructure de contrôle du trafic aérien de l'administration fédérale de l'aviation et à augmenter le nombre d'embauches. Une pénurie persistante de contrôleurs a retardé des vols et, dans de nombreuses installations, les contrôleurs font des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours. M. Duffy n'a pas donné de date pour la publication du plan et n'a pas précisé combien de travailleurs ont choisi de quitter volontairement le ministère des transports dans le cadre des efforts du président Donald Trump pour réduire considérablement le gouvernement fédéral. La FAA a déclaré le mois dernier qu'elle prévoyait d'embaucher 2 000 contrôleurs aériens stagiaires cette année. Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les niveaux de dotation visés et elle compte environ 10 % de contrôleurs en moins qu'en 2012. M. Duffy souhaite acheter de nouveaux systèmes radar et de nouveaux terminaux de contrôle du trafic aérien, ainsi que de nouvelles technologies de sécurité des pistes afin que les contrôleurs n'aient plus besoin de jumelles pour voir les avions, et mettre fin à l'utilisation de disquettes et d'autres technologies anciennes. En février, le secteur américain de l'aviation a demandé au Congrès un "financement d'urgence solide" pour la technologie et le personnel de contrôle du trafic aérien après la collision du 29 janvier entre un hélicoptère de l'armée et un avion de ligne régional d'American Airlines AAL.O , qui a fait 67 morts. En mars 2024, le président de l'époque, Joe Biden, a proposé de dépenser 8 milliards de dollars sur cinq ans pour remplacer ou moderniser plus de 20 installations vieillissantes de contrôle du trafic aérien et 377 systèmes radar essentiels. Un quart des installations de la FAA ont 50 ans ou plus.

