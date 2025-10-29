 Aller au contenu principal
Le ministre américain de la santé estime que les données ne sont pas suffisantes pour démontrer que le Tylenol est à l'origine de l'autisme, mais recommande tout de même la prudence
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 19:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré mercredi qu'il n'y avait pas assez de preuves pour montrer que le Tylenol, l'analgésique de Kenvue KVUE.N , provoque définitivement l'autisme, mais qu'il devait être utilisé avec prudence, en consultation avec un médecin.

"L'association causale... entre le Tylenol administré pendant la grossesse et les périodes périnatales n'est pas suffisante pour affirmer qu'il cause définitivement l'autisme. Mais elle est très suggestive", a-t-il déclaré aux journalistes. "Et c'est le cas dans les études animales, les études de sang de base et les études d'observation d'un pays à l'autre. Il convient donc d'adopter une approche prudente"

