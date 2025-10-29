Le ministre américain de la santé déclare qu'il n'y a pas assez de données pour démontrer que le Tylenol provoque l'autisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les commentaires de Kennedy, ajout de contexte)

Le plus haut responsable de la santé de Donald Trump a déclaré mercredi que les preuves ne montrent pas que le Tylenol, analgésique de Kenvue KVUE.N , provoque définitivement l'autisme , mais qu'il devrait être utilisé avec prudence, un mois après que le président ait déclaré que les responsables de la santé américains recommanderaient d'en limiter l'utilisation.

Les commentaires du secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., interviennent également un jour après que l'État républicain du Texas a intenté un procès au fabricant du médicament, également connu sous le nom d'acétaminophène et vendu à grande échelle depuis des décennies.

"L'association causale... entre le Tylenol administré pendant la grossesse et les périodes périnatales n'est pas suffisante pour affirmer qu'il cause définitivement l'autisme. Mais elle est très suggestive", a déclaréM. Kennedy à la presse, citant des études animales, sanguines et d'observation.

"Il convient d'adopter une approche prudente à cet égard", a-t-il ajouté.

En septembre, M. Trump, qui n'est pas médecin, a mis en garde les femmes enceintes contre la prise de ce médicament , sans citer aucune preuve scientifique. Son affirmation non prouvée a d'abord frappé les actions de la société de santé grand public, qui a été séparée de Johnson & Johnson en 2023, et

a suscité des réactions négatives de la part de nombreux médecins.

Kenvue a défendu à plusieurs reprises le médicament contre la douleur, affirmant qu'il n'y a pas de lien scientifique avec l'autisme et avertissant que de telles suggestions pourraient mettre en danger la santé maternelle.

L'entreprise a exhorté la Food and Drug Administration américaine à rejeter la demande d'ajout d'une mise en garde contre l'autisme sur l'étiquette du Tylenol, et aurait engagé un nouveau responsable du marketing .

Les représentants de Kenvue n'ont pas pu être joints immédiatement pour commenter les propos de M. Kennedy. Ses actions ont baissé de moins de 1 % en milieu d'après-midi mercredi.