Le ministre allemand envisage une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises pétrolières pour réduire les coûts élevés de l'énergie

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Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, étudie d'autres moyens de soulager les consommateurs de la hausse des prix du carburant due à la guerre en Iran, y compris l'introduction d'une taxe sur les bénéfices des compagnies pétrolières, a déclaré son ministère jeudi.

L'argent obtenu grâce à cette taxe pourrait être utilisé pour financer une augmentation de l'allocation de déplacement, par exemple, parmi d'autres mesures envisagées pour alléger le fardeau des familles à revenus faibles et moyens, a déclaré le ministère.

L'Allemagne n'est pas confrontée à une pénurie d'énergie, mais alors que la guerre entre dans sa troisième semaine, certains craignent que des prix durablement élevés n'entravent la modeste reprise de l'économie.

Le gouvernement allemand travaille déjà sur un projet de loi qui permettrait aux stations-service d 'augmenter les prix une fois par jour et qui renforcerait la capacité d'intervention de l'office fédéral des cartels.

La ministre de l'économie, Katherina Reiche, une conservatrice, a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de réagir de manière irréfléchie à la hausse des prix, par exemple en accordant des remises sur les carburants ou en taxant les bénéfices exceptionnels.

"Nous agissons avec discernement", a déclaré Katherina Reiche jeudi devant la chambre basse du Bundestag, où les législateurs débattaient du paquet pour la première fois.

Selon les conservateurs du chancelier Friedrich Merz, le paquet devrait être adopté par le Bundestag la semaine prochaine.

Le journal Der Spiegel a d'abord fait état de la proposition de taxe sur les bénéfices exceptionnels émanant du ministère des finances, dirigé par les sociaux-démocrates qui partagent le pouvoir avec les conservateurs de Friedrich Merz.