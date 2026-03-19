 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le ministre allemand envisage une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises pétrolières pour réduire les coûts élevés de l'énergie
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, étudie d'autres moyens de soulager les consommateurs de la hausse des prix du carburant due à la guerre en Iran, y compris l'introduction d'une taxe sur les bénéfices des compagnies pétrolières, a déclaré son ministère jeudi.

L'argent obtenu grâce à cette taxe pourrait être utilisé pour financer une augmentation de l'allocation de déplacement, par exemple, parmi d'autres mesures envisagées pour alléger le fardeau des familles à revenus faibles et moyens, a déclaré le ministère.

L'Allemagne n'est pas confrontée à une pénurie d'énergie, mais alors que la guerre entre dans sa troisième semaine, certains craignent que des prix durablement élevés n'entravent la modeste reprise de l'économie.

Le gouvernement allemand travaille déjà sur un projet de loi qui permettrait aux stations-service d 'augmenter les prix une fois par jour et qui renforcerait la capacité d'intervention de l'office fédéral des cartels.

La ministre de l'économie, Katherina Reiche, une conservatrice, a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de réagir de manière irréfléchie à la hausse des prix, par exemple en accordant des remises sur les carburants ou en taxant les bénéfices exceptionnels.

"Nous agissons avec discernement", a déclaré Katherina Reiche jeudi devant la chambre basse du Bundestag, où les législateurs débattaient du paquet pour la première fois.

Selon les conservateurs du chancelier Friedrich Merz, le paquet devrait être adopté par le Bundestag la semaine prochaine.

Le journal Der Spiegel a d'abord fait état de la proposition de taxe sur les bénéfices exceptionnels émanant du ministère des finances, dirigé par les sociaux-démocrates qui partagent le pouvoir avec les conservateurs de Friedrich Merz.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,07 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
110,52 USD Ice Europ +0,79%
Pétrole WTI
99,23 USD Ice Europ +0,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank