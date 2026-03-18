 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le ministre allemand de la défense se rend dans l'Indo-Pacifique avec des entreprises d'armement
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, se rendra au Japon, à Singapour et en Australie à la fin du mois de mars afin de développer la coopération industrielle et en matière de sécurité, a déclaré mercredi un porte-parole du ministère.

M. Pistorius sera accompagné de représentants d'entreprises de défense, dont Airbus et Thyssenkrupp Marine Systems, a ajouté le porte-parole.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

AIRBUS
171,800 EUR Euronext Paris +0,87%
TKMS
88,250 EUR XETRA +0,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank