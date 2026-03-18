Le ministre allemand de la défense se rend dans l'Indo-Pacifique avec des entreprises d'armement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, se rendra au Japon, à Singapour et en Australie à la fin du mois de mars afin de développer la coopération industrielle et en matière de sécurité, a déclaré mercredi un porte-parole du ministère.
M. Pistorius sera accompagné de représentants d'entreprises de défense, dont Airbus et Thyssenkrupp Marine Systems, a ajouté le porte-parole.
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