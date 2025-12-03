Le ministre allemand de l'économie estime que les investisseurs considèrent Uniper et Sefe comme "attrayantes"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uniper UN0k.DE et Sefe, deux grandes entreprises du secteur de l'énergie qui ont été renflouées par Berlin pendant la crise énergétique européenne, suscitent l'intérêt des investisseurs, a déclaré mercredi la ministre allemande de l'économie, Katherina Reiche.

"Je note avec intérêt que ces deux entreprises sont considérées comme intéressantes et attrayantes", a-t-elle déclaré lors d'un sommet d'investisseurs sur l'énergie et les infrastructures allemandes.

"Pour l'instant, je ne peux pas dire si et avec quels investisseurs nous discutons de cette question", a-t-elle ajouté, tout en soulignant que l'Allemagne était devenue un pôle d'attraction pour les grands investisseurs dans le secteur de l'énergie.