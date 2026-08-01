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Le ministère kazakh de l'Énergie affirme qu'un arrêt complet du CPC n'est pas à l'ordre du jour
information fournie par Reuters 01/08/2026 à 09:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère de l'Énergie du Kazakhstan a déclaré samedi qu'un arrêt complet des activités du Consortium du pipeline de la mer Caspienne n'était pas envisagé et que la situation actuelle était sous contrôle. Le directeur général de Chevron CVX.N , a déclaré vendredi que l'oléoduc fonctionnait normalement et que les navires étaient en cours de chargement cette semaine, après que le CPC eut annoncé jeudi la suspension des chargements de pétrole à la suite d'une attaque de drone contre un pétrolier.

Chevron détient 50 % de Tengizchevroil, l’opérateur du gigantesque gisement pétrolier de Tengiz et principal exportateur via l’oléoduc du CPC, qui achemine près de 2 % du pétrole mondial et constitue la principale voie d’exportation du pétrole du Kazakhstan.

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