Le ministère des Armées passe une commande auprès d'un consortium associant Safran et Thales

La Direction générale de l'armement (DGA) a passé une commande auprès d'un consortium associant MBDA, Safran Electronics and Defense, Thales et CILAS pour un démonstrateur de laser de forte puissance destiné à la lutte anti-drones, a annoncé jeudi le ministère français des Armées.

Cette commande porte sur la réalisation d'un démonstrateur d'un système d'arme laser, dénommé SYDERAL (Système Laser de Défense de Nouvelle Génération), s'inscrivant dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030, selon un communiqué.

Le démonstrateur évaluera l’efficacité de l’arme laser pour la neutralisation de drones tactiques, de roquettes, d’obus de mortier et de munitions téléopérées, en vue d’équiper les forces armées à l’horizon 2030, précise le communiqué.

