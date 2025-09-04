 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 693,54
-0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le ministère des Armées passe une commande auprès d'un consortium associant Safran et Thales
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 10:20

La Direction générale de l'armement (DGA) a passé une commande auprès d'un consortium associant MBDA, Safran Electronics and Defense SAF.PA , Thales

TCFP.PA et CILAS pour un démonstrateur de laser de forte puissance destiné à la lutte anti-drones, a annoncé jeudi le ministère français des Armées.

Cette commande porte sur la réalisation d'un démonstrateur d'un système d'arme laser, dénommé SYDERAL (Système Laser de Défense de Nouvelle Génération), s'inscrivant dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030, selon un communiqué.

Le démonstrateur évaluera l’efficacité de l’arme laser pour la neutralisation de drones tactiques, de roquettes, d’obus de mortier et de munitions téléopérées, en vue d’équiper les forces armées à l’horizon 2030, précise le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Défense

Valeurs associées

SAFRAN
279,1000 EUR Euronext Paris -0,89%
THALES
222,0000 EUR Euronext Paris -0,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank