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Le ministère de la Justice s'attaque aux prix des denrées alimentaires, selon le procureur général par intérim
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Le ministère américain de la Justice utilisera tous les moyens légaux à sa disposition pour lutter contre la hausse des prix des denrées alimentaires, a déclaré lundi le procureur général par intérim Todd Blanche.

Les procureurs ont examiné plus de 3 millions de documents et mené des entretiens dans le cadre de leur enquête en cours sur l'industrie de la transformation de la viande, a déclaré M. Blanche lors d'une conférence de presse.

Le ministère de la Justice prévoit également d'annoncer un "accord historique" qui contribuera à stabiliser le prix des protéines, a déclaré M. Blanche sans mentionner les entreprises concernées.

Le ministère de la Justice devrait bientôt engager des poursuites contre la société de données Agri Stats dans une affaire où il lui est reproché d'avoir, par le biais de ses rapports hebdomadaires sur les prix et les ventes de viande, favorisé des pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs du poulet, du porc et de la dinde.

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