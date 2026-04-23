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Le ministère de la justice reclasse la marijuana approuvée par la FDA et autorisée par les États comme une drogue moins dangereuse
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, a déclaré jeudi que le ministère de la justice reclassait la marijuana approuvée par la FDA et autorisée par les États comme une drogue moins dangereuse.

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