Le ministère de la justice reclasse la marijuana approuvée par la FDA et autorisée par les États comme une drogue moins dangereuse

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Le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, a déclaré jeudi que le ministère de la justice reclassait la marijuana approuvée par la FDA et autorisée par les États comme une drogue moins dangereuse.