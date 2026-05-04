Le ministère de la Justice prévoit de régler l'affaire Agri Stats, selon un responsable de la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre et des paragraphes 1 à 3 avec des détails issus de la conférence de presse et du contexte) par Jody Godoy

Le ministère américain de la Justice prévoit de régler son litige contre la société de données Agri Stats par un accord qui, selon les responsables, devrait contribuer à faire baisser le coût des denrées alimentaires, a déclaré lundi Peter Navarro, conseiller à la Maison Blanche.

L'administration Trump s'efforce de mettre l'accent sur l'accessibilité financière, alors que les Américains sont de plus en plus mécontents de la manière dont le président Donald Trump a géré la hausse du coût de la vie .

Le ministère de la Justice devrait bientôt passer en jugement dans une affaire alléguant que les rapports hebdomadaires d'Agri Stats sur les prix et les ventes de viande ont favorisé des pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs du poulet, du porc et de la dinde.

Agri Stats a qualifié ces allégations d’infondées et a affirmé que ses services contribuaient à faire baisser les prix. Le ministère de la Justice utilisera tous les outils d'application de la loi à sa disposition pour lutter contre la hausse des prix des denrées alimentaires, a déclaré le procureur général par intérim Todd Blanche lors de la même conférence de presse où M. Navarro a fait ses remarques au sujet d'Agri Stats. Les procureurs ont examiné plus de 3 millions de documents et mené des entretiens dans le cadre de leur enquête en cours sur l'industrie de la transformation de la viande, a déclaré M. Blanche.