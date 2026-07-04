Le ministère de la Justice estime que l'affaire Adani devrait être classée en raison de la compétence d'une juridiction étrangère et du faible risque de succès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jana Winter

Le ministère américain de la Justice a déclaré samedi qu’il souhaitait abandonner les poursuites contre le milliardaire indien Gautam Adani, au motif que cette affaire relevait principalement du droit étranger, qu’elle était difficile à prouver et qu’elle ne correspondait pas aux priorités actuelles de l’agence. Le mois dernier, le juge fédéral Nicholas Garaufis a ordonné aux procureurs de justifier leur décision d’abandonner les poursuites contre Adani, que les procureurs de l’ère Biden avaient inculpé de fraude boursière et de fraude électronique liées à un prétendu système de corruption. Samedi, le ministère de la Justice a répondu par un mémoire de 10 pages expliquant pourquoi il demandait le rejet définitif de toutes les accusations portées contre Adani et les autres prévenus.

Les procureurs de l’administration du président Joe Biden ont engagé une procédure sans fondement contre Adani, qui n’avait que peu de chances d’aboutir, indique ce nouveau mémoire.

“L’acte d’accusation a été rendu public dans les derniers jours de l’administration précédente, apparemment dans le but de “dénoncer et humilier” l’accusé, en formulant des accusations sans aucune perspective réaliste qu’un procès ait jamais lieu”, indique le document judiciaire.

Les avocats du gouvernement américain ne devraient pas poursuivre une “affaire étrangère” portant sur des faits présumés qui n’impliquent ni organisations criminelles ni entreprises américaines, et qui n’affectent pas la sécurité nationale, a déclaré le ministère de la Justice.

“Les prétendus “paiements” dans cette affaire ont été effectués par des ressortissants indiens, travaillant pour des entreprises indiennes, au profit du gouvernement indien, sans qu’aucun intérêt américain ne soit impliqué de quelque manière que ce soit”, précise le mémoire. Adani a été inculpé en 2024 pour avoir accepté de verser des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement indien afin qu’une filiale de son groupe Adani obtienne l’autorisation de développer une centrale solaire, puis pour avoir induit en erreur des investisseurs américains en fournissant des informations rassurantes sur les pratiques anticorruption de son entreprise. Le groupe Adani, la société d’Adani, a toujours nié toute malversation. Adani lui-même ne s’est pas présenté devant un tribunal américain pour répondre à ces accusations. La décision d’abandonner les poursuites aux États-Unis constitue le dernier exemple en date où le ministère de la Justice a cherché à mettre fin à une affaire pénale très médiatisée de criminalité en col blanc au cours du second mandat du président Donald Trump.

Selon des experts juridiques, les juges américains disposent d’une marge de manœuvre très limitée pour contraindre les procureurs à poursuivre des affaires pénales qu’ils ne souhaitent plus mener, mais les accusations restent officiellement en suspens jusqu’à ce que le juge Garaufis ordonne leur rejet.