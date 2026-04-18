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Le ministère de la Justice cible les principaux producteurs d'œufs américains dans une affaire antitrust, selon le WSJ
information fournie par Reuters 18/04/2026 à 00:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 6)

Le ministère américain de la Justice prépare une poursuite antitrust contre quelques grands producteurs d'œufs, dont Cal-Maine Foods et Versova, en raison d'une prétendue coordination des prix, a indiqué vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes au fait de l'affaire.

Les actions de Cal-Maine Foods CALM.O ont baissé de près de 3 % dans les échanges prolongés à la suite de cette nouvelle.

Les producteurs d'œufs américains sont confrontés à une vague croissante de recours collectifs les accusant de fixer les prix, dans un contexte de frustration des consommateurs face à la hausse des prix des produits alimentaires, y compris des œufs.

Le coût des œufs aux États-Unis est monté en flèche ces dernières années, après que des épidémies de grippe aviaire ont décimé des millions de poules pondeuses , provoquant une pénurie généralisée de l'offre.

En outre, les prix à la production aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau en sept mois en février , sous l'effet de la hausse des coûts des services et des biens, avec une pression supplémentaire probable due à la hausse des prix du pétrole et à la répercussion persistante des droits de douane.

Selon le rapport sur l'indice des prix à la production, les prix des biens de production américains ont augmenté de 1,1 % en février , les prix des œufs ayant rebondi de 93,6 % après s'être effondrés de 63,9 % en janvier , lorsque l'administration Trump a annulé certains droits de douane.

L'année dernière, Cal-Maine a déclaré qu'elle coopérait avec une enquête du ministère américain de la Justice sur la fixation potentielle des prix par les producteurs d'œufs, après une demande d'enquête civile, ajoutant que la portée, la durée et l'issue de l'enquête étaient incertaines.

Cal-Maine et la société privée Versova n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Selon le rapport, les producteurs d'œufs se seraient coordonnés en utilisant un service d'étalonnage des prix du secteur.

Le rapport de vendredi indique que l'agence et les producteurs d'œufs pourraient encore parvenir à un accord afin d'éviter un procès.

Le ministère de la Justice enquête également sur les marchés de la viande bovine, des engrais et des semences, ajoute le rapport.

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CAL-MAINE FOODS
76,6000 USD NASDAQ +0,38%
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