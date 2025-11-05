 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 104,05
-4,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le ministère de la justice accuse l'ancien président de GWG de fraude en matière de valeurs mobilières
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 02:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jasper Ward

Bradley Heppner, l'ancien président de la société de services financiers en faillite GWG Holdings et fondateur de la société d'actifs alternatifs Beneficent BENF.O , a été inculpé de cinq chefs d'accusation, notamment de fraude en matière de valeurs mobilières et de fraude électronique, a déclaré mardi le ministère américain de la Justice.

Les accusations découlent d'allégations selon lesquelles Heppner aurait participé à un stratagème visant à voler plus de 150 millions de dollars à la société GWG, alors cotée en bourse, alors qu'il en était le président, selon un acte d'accusation dévoilé dans le district sud de New York, où les accusations ont été déposées.

L'acte d'accusation affirme également que M. Heppner, âgé de 59 ans, est parvenu à ses fins en soutirant des fonds à GWG par le biais d'une "série de fausses déclarations et de transactions intéressées avec" Highland Consolidated, une société écran qu'il contrôlait, d'après le ministère .

"Comme il est allégué, Heppner a abusé de son rôle de dirigeant d'une société publique pour piller la société et s'en mettre plein les poches", a déclaré Jay Clayton, procureur du district sud de New York, dans un communiqué.

Heppner a été président de Beneficient et de GWG Holdings de 2019 à 2021. GWG a déposé son bilan en 2022, avec une dette de 2 milliards de dollars, dans le cadre d'une enquête de la Securities and Exchange Commission sur la comptabilité de l'entreprise.

L'avocat de M. Heppner n'a pas souhaité faire de commentaire. Selon l'acte d'accusation, M. Heppner estégalement accusé de fausse déclaration aux auditeurs et de falsification de documents.

Le ministère de la justice a déclaré que M. Heppner avait utilisé les fonds reçus pour ses dépenses personnelles, notamment pour financer son train de vie et rénover son manoir de Dallas, après avoir pris le contrôle de la société aux dépens des actionnaires de GWG et s'être installé en tant que président, tout en nommant des amis et des associés comme cadres et membres du conseil d'administration.

"Une fois que Heppner a épuisé sa capacité à détourner les actifs de GWG à son profit, il s'est séparé de GWG. GWG a déposé son bilan peu de temps après, causant des pertes de plus d'un milliard de dollars à des milliers d'investisseurs et de détenteurs d'obligations", peut-on lire dans l'acte d'accusation.

Valeurs associées

BENEFICIENT RG-A
0,6860 USD NASDAQ -4,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le candidat démocrate à la mairie de New York Zohran Mamdani quelques heures avant sa victoire, alors qu'il vote à Astoria, dans le Queens, le 4 novembre 2025 ( AFP / Leonardo Munoz )
    Mamdani, nouvelle bête noire de Trump, élu maire de New York
    information fournie par AFP 05.11.2025 03:39 

    Zohran Mamdani, jeune représentant de la gauche du Parti démocrate et opposant résolu à Donald Trump, a été élu maire de New York au terme du plus suivi des scrutins locaux organisés mardi dans le pays, premier test électoral pour le président américain. L'élu ... Lire la suite

  • Le candidat démocrate à la mairie de New York Zohran Mamdani et son épouse l'illustratrice Rama Duwaji, juste après leur vote à Astoria, dans le Queens, le 4 novembre 2025 ( AFP / Leonardo Munoz )
    Mamdani, opposant résolu de Trump, aux portes de la mairie de New York
    information fournie par AFP 05.11.2025 03:20 

    Un socialiste de 34 ans, Zohran Mamdani, est en position favorable pour remporter la mairie de New York, dans le plus suivi des scrutins locaux qui se tiennent mardi aux Etats-Unis et constituent un premier test électoral pour Donald Trump. La soirée a mal commencé ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève de l'accident aérien près de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky, le 4 novembre 2025 ( AFP / LEANDRO LOZADA )
    Un avion-cargo s'écrase aux Etats-Unis, au moins trois morts et 11 blessés
    information fournie par AFP 05.11.2025 02:28 

    Un avion-cargo s'est écrasé mardi en une boule de feu peu après son décollage de Louisville, dans le centre-est des Etats-Unis, tuant au moins trois personnes et en blessant 11 autres selon le gouverneur du Kentucky. "Nous pensons qu'il y a au moins trois décès. ... Lire la suite

  • Des drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles, le 11 septembre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Climat: l'Europe prolonge le suspense avant la COP
    information fournie par AFP 05.11.2025 02:18 

    Des heures et des heures de négociations sans fumée blanche. Les Européens n'ont pas encore scellé de compromis sur leur trajectoire climatique et une nouvelle réunion est prévue mercredi matin pour tenter d'arracher un accord avant la COP au Brésil. "Les négociations ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank