Le ministère de la justice accuse l'ancien président de GWG de fraude en matière de valeurs mobilières

Bradley Heppner, l'ancien président de la société de services financiers en faillite GWG Holdings et fondateur de la société d'actifs alternatifs Beneficent BENF.O , a été inculpé de cinq chefs d'accusation, notamment de fraude en matière de valeurs mobilières et de fraude électronique, a déclaré mardi le ministère américain de la Justice.

Les accusations découlent d'allégations selon lesquelles Heppner aurait participé à un stratagème visant à voler plus de 150 millions de dollars à la société GWG, alors cotée en bourse, alors qu'il en était le président, selon un acte d'accusation dévoilé dans le district sud de New York, où les accusations ont été déposées.

L'acte d'accusation affirme également que M. Heppner, âgé de 59 ans, est parvenu à ses fins en soutirant des fonds à GWG par le biais d'une "série de fausses déclarations et de transactions intéressées avec" Highland Consolidated, une société écran qu'il contrôlait, d'après le ministère .

"Comme il est allégué, Heppner a abusé de son rôle de dirigeant d'une société publique pour piller la société et s'en mettre plein les poches", a déclaré Jay Clayton, procureur du district sud de New York, dans un communiqué.

Heppner a été président de Beneficient et de GWG Holdings de 2019 à 2021. GWG a déposé son bilan en 2022, avec une dette de 2 milliards de dollars, dans le cadre d'une enquête de la Securities and Exchange Commission sur la comptabilité de l'entreprise.

L'avocat de M. Heppner n'a pas souhaité faire de commentaire. Selon l'acte d'accusation, M. Heppner estégalement accusé de fausse déclaration aux auditeurs et de falsification de documents.

Le ministère de la justice a déclaré que M. Heppner avait utilisé les fonds reçus pour ses dépenses personnelles, notamment pour financer son train de vie et rénover son manoir de Dallas, après avoir pris le contrôle de la société aux dépens des actionnaires de GWG et s'être installé en tant que président, tout en nommant des amis et des associés comme cadres et membres du conseil d'administration.

"Une fois que Heppner a épuisé sa capacité à détourner les actifs de GWG à son profit, il s'est séparé de GWG. GWG a déposé son bilan peu de temps après, causant des pertes de plus d'un milliard de dollars à des milliers d'investisseurs et de détenteurs d'obligations", peut-on lire dans l'acte d'accusation.