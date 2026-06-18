Le ministère américain de la Justice enquête sur des banques américaines au sujet de transactions liées au guide suprême iranien, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Citigroup au paragraphe 4)

Le ministère américain de la Justice enquête sur la manière dont le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a constitué un portefeuille d'investissements mondial comportant des expositions vis-à-vis des banques de Wall Street, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des responsables proches du dossier.

Cette enquête s'inscrit dans le cadre d'un examen plus large portant sur des allégations de blanchiment d'argent et de corruption, et comprend notamment l'analyse des transactions impliquant des sociétés supervisées par M. Khamenei, selon cet article.

Les enquêteurs examinent le rôle des banques américaines dans ces transactions, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. L'article précise que parmi les banques visées par l'enquête figurent JPMorgan Chase JPM.N et Citigroup C.N .

JPMorgan et le ministère américain de la Justice n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que Citigroup a refusé de s’exprimer.

Cette enquête ne signifie pas nécessairement que des poursuites seront engagées, précise l’article de Bloomberg News, ajoutant que l’enquête portait principalement sur Khamenei.

Khamenei a été désigné guide suprême de l'Iran après que son père, l'ayatollah Ali Khamenei, eut été tué lors d'une frappe aérienne américano-israélienne. Le guide suprême a le dernier mot sur les questions d'État, notamment la politique étrangère et le programme nucléaire iranien.