Le ministère américain de la Justice élargit son enquête sur l'accord entre Fox et Roku, selon Semafor

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(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 2, 7 à 9)

Le ministère américain de la Justice élargit son enquête antitrust sur l'accord à 22 milliards de dollars de Fox FOXA.O pour la plateforme de streaming Roku

ROKU.O , a rapporté mardi Semafor, citant des sources proches du dossier.

Cette initiative du ministère de la Justice intervient quelques mois seulement après que Fox a dévoilé l'accord à 160 dollars par action, qui permettrait de combiner ses activités de diffusion et de sport avec la portée de Roku dans le domaine du streaming, faisant de la société issue de la fusion le troisième acteur du marché de la télévision, derrière YouTube et Disney et devant Netflix.

L'action Roku a reculé d'environ 2% en séance prolongée à la suite de cette information.

Le DOJ prévoit de demander davantage d’informations aux entreprises par le biais de ce que l’on appelle une « deuxième demande », impliquant une nouvelle série de partages de données et de documents, a ajouté Semafor.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Le ministère américain de la Justice, Fox et Roku n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Fox avait annoncé en juin le rachat de Roku dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions, pariant que la plateforme renforcerait son activité publicitaire et élargirait sa portée en matière de contenus sportifs et d’actualités.

Cette opération permettrait à Fox d’accéder aux plus de 100 millions de foyers utilisant la plateforme Roku, aidant ainsi cette entreprise, qui dépend fortement de la télévision par câble, à se constituer une audience numérique plus large et à réduire sa dépendance vis-à-vis des canaux de distribution traditionnels.

Aux termes de l'accord, les actionnaires de Roku recevraient 96 dollars en espèces et environ 0,97 action Fox de catégorie A pour chaque action détenue, ce qui valorise l'offre à 160 dollars par action.

Le directeur général de Fox, Lachlan Murdoch, avait auparavant minimisé tout conflit d’intérêts potentiel.