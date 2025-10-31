Le ministère américain de la Justice demande à Tegna des informations complémentaires sur l'accord de Nexstar

Tegna TGNA.N a déclaré vendredi que Nexstar Media NXST.O et lui-même avaient reçu une demande du ministère américain de la Justice pour obtenir des informations supplémentaires et des documents relatifs à l'examen de l'accord conclu par Nexstar pour racheter le plus petit des rivaux pour 3,54 milliards de dollars.