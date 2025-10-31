Le ministère américain de la Justice demande à Tegna de lui fournir de plus amples informations sur l'accord conclu avec Nexstar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le ministère américain de la Justice a demandé des informations et des documents supplémentaires dans le cadre de l'examen de l'offre d'achat du diffuseur Nexstar Media NXST.O , d'un montant de 3,54 milliards de dollars, pour racheter son petit rival Tegna TGNA.N , une opération qui créerait un géant de la télévision locale.

La demande du DoJ prolongerait la période d'attente pour la clôture de la transaction jusqu'à 30 jours après que les deux sociétés se soient conformées à la demande, a déclaré Tegna dans un document déposé vendredi.

Cela marque une nouvelle étape dans l'examen de l'opération proposée, qui se heurte déjà à des obstacles réglementaires importants malgré les attentes de politiques **de** concurrence plus souples sous le président américain Donald Trump.

Si elle est approuvée, l'opération renforcera la position de Nexstar en tant que plus grand opérateur de chaînes de télévision régionales aux États-Unis et améliorera son pouvoir de **négociation** avec les annonceurs et les distributeurs de télévision payante à un moment où les médias locaux sont aux prises avec des pertes d'abonnés dues à l'essor des services de diffusion en continu.

La période d'attente prolongée demandée par le DoJ peut toutefois être interrompue plus tôt par le ministère de la Justice ou prolongée par les entreprises, a déclaré Tegna, ajoutant que l'accord devrait toujours être conclu au cours du second semestre de l'année prochaine.

En début de semaine, le président de la Federal Communications Commission, Brendan Carr, a déclaré que la commission n'avait pris aucune décision sur l'opportunité de lever le plafond actuel sur la propriété des stations de télévision, ce qui est nécessaire pour permettre à Nexstar de fusionner avec Tegna.

Nexstar possède ou s'associe à plus de 200 stations et exploite des marques telles que The CW et NewsNation, tandis que Tegna gère 64 stations et réseaux, dont True Crime Network et Quest.

Une cour d'appel a également annulé récemment la règle du "Top Four" de la FCC, qui interdisait de posséder deux stations les mieux notées sur le même marché.

Tegna et Nexstar n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.