Le ministère américain de la Justice déclare que Bank of America Securities a résolu une enquête criminelle

Le ministère américain de la Justice a déclaré jeudi que Bank of America Securities

BAC.N avait résolu une enquête criminelle concernant des manœuvres de manipulation de marché présumées de la part d'anciens employés.

"Dans le cadre de cette résolution, le ministère de la Justice a renoncé à poursuivre Bank of America Securities, et Bank of America Securities dégagera environ 1,96 million de dollars et contribuera à hauteur d'environ 3,6 millions de dollars à un fonds d'indemnisation des victimes qu'il établira et administrera", a déclaré le ministère.