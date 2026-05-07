Le ministère américain de la Justice conclut un accord dans l'affaire Agri Stats

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Le ministère américain de la Justice a conclu un accord dans son affaire contre la société de données Agri Stats, a déclaré jeudi le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, dans un message publié sur X.