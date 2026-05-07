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Le ministère américain de la Justice conclut un accord dans l'affaire Agri Stats
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Justice a conclu un accord dans son affaire contre la société de données Agri Stats, a déclaré jeudi le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, dans un message publié sur X.

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