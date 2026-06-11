Le ministère américain de la Justice aurait assigné à comparaître de grandes banques dans le cadre d'une affaire de « débanquisation », selon une source

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Le ministère américain de la Justice a adressé des assignations à comparaître à de grandes banques, notamment JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N , afin d'obtenir des informations visant à déterminer si elles ont indûment clôturé des comptes clients pour des raisons politiques, selon une source proche du dossier. Ces assignations, dont certaines remontent à l'année dernière, émanaient du bureau du procureur fédéral de Washington, D.C., dirigé par Jeanine Pirro. C'est le Wall Street Journal qui a été le premier à faire état de ces assignations.

Elles demandaient aux banques de fournir des listes de personnes qui auraient été « exclues du système bancaire », ainsi que des détails expliquant pourquoi leurs comptes avaient été fermés, selon l'article.

Le bureau de Mme Pirro cherche également à obtenir des informations auprès de Wells Fargo WFC.N , ajoute l'article, citant des sources proches du dossier.

JPMorgan n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters. Bank of America et Wells Fargo ont refusé de commenter.

Ces assignations à comparaître viennent s'ajouter à la pression exercée par le président Donald Trump sur les grandes banques et leurs régulateurs. L'année dernière, il a signé un décret ordonnant au secteur de veiller à ne pas refuser de services financiers à certaines industries controversées, une pratique communément appelée « débanquisation ». Le Bureau du contrôleur de la monnaie avait constaté, lors d'un examen mené l'année dernière, que les neuf plus grandes banques américaines avaient par le passé imposé des restrictions à la fourniture de services financiers.