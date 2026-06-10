Le ministère américain de la Justice assigne à comparaître de grandes banques dans le cadre d'une affaire de « débanquisation » présumée, rapporte le WSJ

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Le ministère américain de la Justice a adressé des assignations à comparaître à de grandes banques, notamment JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N , afin d'obtenir des informations visant à déterminer si elles ont clôturé de manière abusive des comptes clients pour des raisons politiques, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

Ces assignations, dont certaines remontent à l'année dernière, émanaient du bureau du procureur fédéral de Washington, D.C., dirigé par Jeanine Pirro.

Elles demandaient aux banques de fournir des listes de personnes qui auraient été « exclues du système bancaire », ainsi que des détails expliquant pourquoi leurs comptes avaient été clôturés, selon l'article.

Le bureau de Pirro cherche également à obtenir des informations auprès de Wells Fargo WFC.N , ajoute l'article, citant des sources proches du dossier.

JPMorgan n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters. Bank of America et Wells Fargo ont refusé de commenter.

Ces assignations à comparaître s'ajoutent à la pression exercée par le président Donald Trump sur les grandes banques et leurs régulateurs. L'année dernière, il a signé un décret ordonnant au secteur de veiller à ne pas refuser de services financiers à certaines industries controversées, une pratique communément appelée « débanquisation ».

Le Bureau du contrôleur de la monnaie avait constaté, lors d'un examen mené l'année dernière, que les neuf plus grandes banques américaines avaient, par le passé , imposé des restrictions à la fourniture de services financiers.