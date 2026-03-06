Le ministère américain de la défense a dit à Anthropic que l'entreprise représentait un risque pour la chaîne d'approvisionnement, selon le directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Défense a informé Anthropic que le laboratoire d'intelligence artificielle présentait un risque pour la chaîne d'approvisionnement, a déclaré jeudi le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei.

"Hier (4 mars) Anthropic a reçu une lettre du ministère de la Guerre confirmant que nous avons été désignés comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement de la sécurité nationale américaine", a déclaré M. Amodei.

"Nous ne pensons pas que cette action soit juridiquement fondée et nous n'avons pas d'autre choix que de la contester devant les tribunaux", a-t-il ajouté.