Le ministère américain de l'Énergie accorde un délai supplémentaire à Lake Charles LNG pour commencer ses exportations
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 21:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de l'Énergie a déclaré vendredi qu'il avait accordé à Energy Transfer ET.N un délai supplémentaire pour commencer les exportations de l'installation de GNL de Lake Charles dans le cadre de son permis d'exportation non lié à l'accord de libre-échange.

"Dans la foulée des négociations commerciales historiques du président Trump, la demande de GNL américain sûr et fiable augmente fortement", a déclaré le secrétaire à l'Énergie, Chris Wright, dans un communiqué de presse annonçant la prolongation.

Une fois entièrement construit, le projet Lake Charles LNG pourra exporter jusqu'à 2,33 milliards de pieds cubes par jour de gaz naturel sous forme de GNL, selon le communiqué.

