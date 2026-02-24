Le MiniMed de Medtronic vise une valorisation de 7,9 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Le groupe MiniMed de Medtronic MDT.N a déclaré mardi qu'il visait une valorisation allant jusqu'à 7,86 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux Etats-Unis, faisant ainsi avancer la séparation prévue par le fabricant d'appareils médicaux de son activité diabète.

La société MiniMed , basée à Northridge (Californie), cherche à lever jusqu'à 784 millions de dollars lors de son introduction en bourse en offrant 28 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 25 et 28 dollars.

Medtronic a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de séparer l'activité diabète, son segment le plus petit en termes de revenus, pour en faire une société autonome afin de simplifier son portefeuille et de se concentrer sur les marchés de croissance à forte marge.

Le fabricant d'appareils médicaux a également séparé son portefeuille de soins rénaux par le biais de la coentreprise Mozarc Medical en 2023 et s'est retiré de l'activité des ventilateurs en 2024 afin de rationaliser ses opérations.

Fondée en 1983 par Alfred Mann, MiniMed fabrique des produits tels que des pompes à insuline, des systèmes de surveillance du glucose et des capteurs.

L'unité, qui fonctionne principalement sur un modèle de vente directe au consommateur, a dû faire face à des préoccupations réglementaires concernant la gestion de la qualité et les problèmes de cybersécurité liés à certains de ses dispositifs au cours des dernières années. Elle a toutefois renoué avec la croissance au cours des derniers trimestres, grâce à sa pompe à insuline 780G et à l'amélioration de ses capteurs.

Le fait de devenir une société autonome permettra à MiniMed d'attirer davantage de fonds pour sa croissance, plutôt que d'être en concurrence avec Medtronic pour l'obtention de ressources.

La séparation intervient près de 25 ans après que Medtronic a racheté MiniMed pour près de 3,3 milliards de dollars. Medtronic devrait procéder à une scission ultérieure de MiniMed six mois après l'introduction en bourse.

Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup et Morgan Stanley sont les teneurs de livres actifs. MiniMed vise à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole "MMED".