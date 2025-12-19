 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le MiniMed de Medtronic fait son entrée en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments d'information tout au long du document)

MiniMed Group, la division diabète du fabricant d'appareils médicaux Medtronic MDT.N , a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Alors que les marchés de capitaux sont prêts pour le ralentissement des fêtes de fin d'année, les entreprises émettrices préparent le terrain en vue d'un lancement potentiel au début de l'année 2026, lorsque le marché des introductions en bourse reprendra de l'activité.

Le distributeur de carburant ARKO Petroleum et le développeur de médicaments Aktis Oncology ont également déposé publiquement des documents en vue d'une introduction en bourse à New York vendredi.

MiniMed sera cotée au Nasdaq sous le symbole "MMED". Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup et Morgan Stanley sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.

Valeurs associées

MEDTRONIC
98,600 USD NYSE +0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank