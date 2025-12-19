Le MiniMed de Medtronic fait son entrée en bourse aux États-Unis

MiniMed Group, la division diabète du fabricant d'appareils médicaux Medtronic MDT.N , a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Alors que les marchés de capitaux sont prêts pour le ralentissement des fêtes de fin d'année, les entreprises émettrices préparent le terrain en vue d'un lancement potentiel au début de l'année 2026, lorsque le marché des introductions en bourse reprendra de l'activité.

Le distributeur de carburant ARKO Petroleum et le développeur de médicaments Aktis Oncology ont également déposé publiquement des documents en vue d'une introduction en bourse à New York vendredi.

MiniMed sera cotée au Nasdaq sous le symbole "MMED". Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup et Morgan Stanley sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.