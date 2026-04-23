Le mineur d'or Newmont dépasse les estimations de bénéfices du premier trimestre

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Newmont NEM.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre jeudi, grâce à la hausse des prix de l'or.

Sur une base ajustée, le plus grand mineur d'or du monde a gagné 2,90 $ par action pour le trimestre terminé le 31 mars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,18 $ par action, selon les données compilées par LSEG.