Le mineur d'or Caledonia glisse après la vente d'obligations convertibles d'un montant de 125 millions de dollars

15 janvier -

** Les actions cotées en bourse du producteur d'or Caledonia Mining CMCL.N sont en baisse de 10,6 % avant bourse à 28,97 $ après une augmentation de capital supérieure à l'objectif

** Caledonia a annoncé jeudi en début de journée () le prix d'une offre privée

d'obligations convertibles à 7 ans à 5,875 % d'un montant de 125 millions de dollars

** La taille de l'offre est passée de 100 millions de dollars; le prix de conversion initial de 40,51 $ représente une prime de 25 % par rapport à la dernière clôture de CMCL

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour développer le projet aurifère Bilboes au Zimbabwe, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise, les besoins opérationnels et le fonds de roulement

** Elle prévoit également d'utiliser 12 millions de dollars du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle ** Caledonia a déclaré mercredi en début de journée dans une mise à jour de la production qu'elle prévoyait de dépenser 132 millions de dollars cette année pour le projet Bilboes

** Jusqu'à mercredi, CMCL a augmenté d'environ 24 % pour commencer 2026 pour une valeur de marché d'environ 625 millions de dollars, selon les données du LSEG. Les actions ont plus que triplé au cours de l'année écoulée ** Ceci alors que l'or au comptant XAU= a prolongé sa hausse record le mercredi, dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et économiques GOL/