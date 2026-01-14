Le mineur d'or Caledonia dégringole après l'annonce d'un emprunt convertible de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier -

** Les actions cotées en bourse du producteur d'or Caledonia Mining CMCL.N ont baissé de 16,6% à 27,03 dollars après l'annonce d'une augmentation de capital

** La société annonce un placement privé de 100 millions de dollars d'obligations convertibles échéant en 2033 ()

** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour développer le projet aurifère Bilboes au Zimbabwe, et pour les besoins généraux de l'entreprise, les besoins opérationnels et le fonds de roulement

** La société devrait également utiliser le produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** CMCL a terminé le mercredi en baisse de 1,3 % à 32,41 $ pour une valeur de marché d'environ 625 millions de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions ont augmenté de 24% pour commencer 2026 et ont plus que triplé au cours des 12 derniers mois ** Ceci alors que les prix de l'or XAU= et de l'argent XAG= poursuivent leur progression record dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et économiques GOL/