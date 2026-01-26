 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky lance une OPA sur Fnac Darty
information fournie par AFP 26/01/2026 à 08:34

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky à Paris, le 22 janvier 2020 ( AFP / JOEL SAGET )

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky à Paris, le 22 janvier 2020 ( AFP / JOEL SAGET )

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a lancé vendredi une offre publique d'achat (OPA) du spécialiste de l'électronique et des produits culturels Fnac Darty, au prix de 36 euros par action, a annoncé lundi l'entreprise dans un communiqué.

"Le conseil d’administration de Fnac Darty a unanimement accueilli favorablement l’offre", fait savoir Fnac Darty, dont Daniel Kretinsky est déjà le principal actionnaire, à hauteur de 28,5%. Avec cette OPA, il compte franchir le seuil de 50% du capital de l'entreprise.

EP Group, la société contrôlée par Daniel Kretinsky qui a transmis l'offre au conseil d'administration de Fnac Darty, propose un prix de 36 euros par action, soit une plus-value de "24% et 26% sur la moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur 1 et 3 mois", indique le communiqué.

Ce prix porte la valorisation de Fnac Darty à plus d'un milliard d'euros, et le montant de l'investissement nécessaire pour atteindre le seuil des 50% du capital à presque 230 millions d'euros.

L'offre, dont le dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers est prévu "avant la fin du premier trimestre 2026", n'entraînera pas de sortie de la Bourse, puisqu'EP Group n'a "pas l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligataire", est-il précisé.

Fnac Darty, présent dans 14 pays à travers plus de 1.500 magasins et fort d'un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros, a récemment fait l'objet d'une attention particulière de Bercy concernant son contrôle et ses actionnaires.

Le distributeur allemand Ceconomy, qui détient plus de 20% du capital de l'entreprise française, est en cours de rachat par le géant chinois de l'e-commerce JD.com, qui est donc amené à devenir de manière indirecte le deuxième actionnaire de Fnac Darty.

Ce changement de main a poussé Bercy à poser quelques conditions au cours de l'automne, parmi lesquelles, outre la non intervention dans la gestion, un engagement de JD et Ceconomy à ne pas augmenter leur participation au capital de Fnac Darty. Des conditions que JD.com a acceptées fin novembre.

A 8H10 heure de Paris, ni Ceconomy, ni JD.com n'avaient réagi à l'annonce de Fnac Darty.

Fusions / Acquisitions
OPA

Valeurs associées

FNAC DARTY
35,5000 EUR Euronext Paris +17,36%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank