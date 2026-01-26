Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky lance une OPA sur Fnac Darty

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky à Paris, le 22 janvier 2020 ( AFP / JOEL SAGET )

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a lancé vendredi une offre publique d'achat (OPA) du spécialiste de l'électronique et des produits culturels Fnac Darty, au prix de 36 euros par action, a annoncé lundi l'entreprise dans un communiqué.

"Le conseil d’administration de Fnac Darty a unanimement accueilli favorablement l’offre", fait savoir Fnac Darty, dont Daniel Kretinsky est déjà le principal actionnaire, à hauteur de 28,5%. Avec cette OPA, il compte franchir le seuil de 50% du capital de l'entreprise.

EP Group, la société contrôlée par Daniel Kretinsky qui a transmis l'offre au conseil d'administration de Fnac Darty, propose un prix de 36 euros par action, soit une plus-value de "24% et 26% sur la moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur 1 et 3 mois", indique le communiqué.

Ce prix porte la valorisation de Fnac Darty à plus d'un milliard d'euros, et le montant de l'investissement nécessaire pour atteindre le seuil des 50% du capital à presque 230 millions d'euros.

L'offre, dont le dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers est prévu "avant la fin du premier trimestre 2026", n'entraînera pas de sortie de la Bourse, puisqu'EP Group n'a "pas l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligataire", est-il précisé.

Fnac Darty, présent dans 14 pays à travers plus de 1.500 magasins et fort d'un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros, a récemment fait l'objet d'une attention particulière de Bercy concernant son contrôle et ses actionnaires.

Le distributeur allemand Ceconomy, qui détient plus de 20% du capital de l'entreprise française, est en cours de rachat par le géant chinois de l'e-commerce JD.com, qui est donc amené à devenir de manière indirecte le deuxième actionnaire de Fnac Darty.

Ce changement de main a poussé Bercy à poser quelques conditions au cours de l'automne, parmi lesquelles, outre la non intervention dans la gestion, un engagement de JD et Ceconomy à ne pas augmenter leur participation au capital de Fnac Darty. Des conditions que JD.com a acceptées fin novembre.

A 8H10 heure de Paris, ni Ceconomy, ni JD.com n'avaient réagi à l'annonce de Fnac Darty.