Le milliardaire Leon Black poursuit une commission de la Chambre des représentants américaine dans le cadre de l'enquête sur Epstein

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* Leon Black poursuit la commission de surveillance de la Chambre des représentants pour faire annuler des citations à comparaître

* Black affirme que les législateurs se sont lancés dans une « enquête à l'aveuglette » illégale

* Le témoignage de Black est crucial, selon le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants

par Isla Binnie et Pritam Biswas

Le milliardaire de Wall Street Leon Black a intenté jeudi une action en justice contre une commission du Congrès qui lui avait ordonné de fournir aux législateurs des copies d’accords de confidentialité dans le cadre d’une enquête sur les activités de Jeffrey Epstein, le défunt délinquant sexuel condamné.

En juin, M. Black avait refusé de répondre aux questions des législateurs concernant les victimes des abus commis par M. Epstein et ces accords. Il a refusé de se présenter à une audition que la commission avait prévue pour jeudi. Il a accusé les législateurs d’avoir outrepassé leur autorité constitutionnelle en lui adressant une assignation à comparaître pour qu’il fournisse ces accords.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Washington, M. Black a affirmé que la commission de surveillance de la Chambre des représentants et son président, James Comer, s’étaient servis d’un entretien volontaire mené en juin pour lancer une « chasse aux informations » illégale.

M. Black, cofondateur du géant du capital-investissement Apollo Global Management APO.N , a déclaré que les assignations à comparaître de la commission n’avaient aucun objectif législatif légitime et menaçaient de porter atteinte à la vie privée de femmes n’ayant aucun lien avec le scandale Epstein.

"Il ne s’agit plus de découvrir la vérité sur Epstein. Il s’agit d’essayer de détruire M. Black. Nous n’avions d’autre choix que d’intenter cette action en justice en réponse à un abus de pouvoir du Congrès", a déclaré Susan Estrich, l’avocate de M. Black, dans un communiqué.

La commission procède à la déposition prévue jeudi afin de consigner officiellement l’absence du cofondateur d’Apollo avant de discuter des prochaines étapes, a indiqué dans un communiqué James Comer, président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants. Il a défendu la portée de l’enquête, affirmant qu’ elle visait à mettre au jour la manière dont les autorités fédérales ont mal géré les affaires Epstein et Ghislaine Maxwell pendant des décennies, et comment Epstein a tiré parti de ses relations influentes pour échapper à la justice.

Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule d’une prison new-yorkaise en 2019, et sa mort a été jugée comme étant un suicide. Maxwell purge actuellement une peine de 20 ans de prison après avoir été condamnée en 2021 pour avoir conspiré avec Epstein en vue d’abuser sexuellement de mineurs.

"Il est regrettable que M. Black se retranche derrière des procédures judiciaires plutôt que d’apporter des réponses au peuple américain", a déclaré M. Comer. "Le témoignage de M. Black est crucial pour notre enquête, car il était l’un des clients payants de M. Epstein et a signé plusieurs accords de confidentialité."

LIENS AVEC EPSTEIN, CONSÉQUENCES DE L'AFFAIRE APOLLO

M. Black fait partie des nombreuses personnalités politiques et économiques de premier plan qui ont été appelées à témoigner au sujet de leurs liens avec le défunt financier. M. Black a quitté son poste de directeur général chez Apollo en 2021 après qu’un cabinet d’avocats externe eut révélé qu’il avait versé 158 millions de dollars à M. Epstein pour des services de planification fiscale et successorale.

La déposition prévue jeudi faisait suite à une comparution volontaire et à huis clos que M. Black avait effectuée en juin.

À cette occasion, M. Black avait déclaré à la commission qu’il n’avait jamais abusé de femmes ni participé à un trafic sexuel, et qu’il n’avait jamais eu de relations sexuelles avec des mineures. Il avait quitté la salle pendant l’audition, selon des membres de la commission, qui lui avaient ordonné de revenir pour témoigner sous serment et lui avaient ensuite adressé une assignation à comparaître afin d’obtenir des documents.

M. Epstein avait plaidé coupable en 2008 de chefs d’accusation d’État liés à la prostitution et avait purgé une peine de 13 mois de prison. Il avait été arrêté à nouveau en 2019 pour des chefs d’accusation fédéraux de trafic sexuel de mineurs.

Apollo a refusé de commenter la comparution de M. Black cette semaine.