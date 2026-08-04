Le Michigan signale les premiers décès aux États-Unis liés à l'épidémie de cyclosporiase

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* Deux décès dans le Michigan liés à la plus grande épidémie de cyclosporiase aux États-Unis

* La FDA établit un lien entre cette épidémie et la laitue rappelée de Taylor Farms au Mexique

* Les coupes budgétaires dans les agences de santé compliquent la gestion des intoxications alimentaires et les efforts de traçabilité

* Le Michigan recense 11 234 cas liés à cette épidémie, soit 461 de plus que vendredi, et 193 hospitalisations

(Ajout d'informations sur la surveillance du CDC au paragraphe 7, d'un responsable local aux paragraphes 10 à 13, et d'un expert externe aux paragraphes 20 à 24) par Siddhi Mahatole et Heather Schlitz

Une épidémie de cyclosporiase, qui est devenue la plus importante jamais enregistrée aux États-Unis, a causé ses premiers décès connus: deux personnes dans le Michigan, a déclaré lundi le département de la santé de cet État.

La cyclosporiase, une maladie intestinale causée par le parasite Cyclospora, n’est généralement pas mortelle. Le Michigan, s’appuyant sur des dossiers médicaux, a précisé que les deux personnes décédées souffraient de pathologies sous-jacentes importantes qui ont pu être aggravées par la maladie et la déshydratation qui en découle.

Une enquête de la FDA a établi un lien entre cette épidémie, qui touche désormais neuf États , et la laitue iceberg provenant des exploitations de la société privée Taylor Farms, situées dans le centre du Mexique, et servie dans les restaurants Taco Bell appartenant à Yum Brands YUM.N . La laitue a fait l’objet d’un rappel, mais les autorités continuent de rechercher d’autres sources potentielles.

Les épidémiologistes soupçonnent l’existence de plusieurs épidémies, et il n’a pas été possible de déterminer immédiatement si les personnes décédées avaient contracté la maladie à la suite de la consommation de la laitue iceberg de Taylor Farms servie dans les restaurants Taco Bell, ou à partir d’une autre source qui reste à identifier.

Le nombre de cas de cyclosporiase aux États-Unis a atteint des niveaux records cette année, l’épidémie actuelle figurant parmi les plus importantes causées par une intoxication alimentaire dans l’histoire récente du pays.

Elle a également ébranlé la confiance des consommateurs, entraînant une baisse des ventes de laitue et de la fréquentation des chaînes de restaurants telles que Sweetgreen SG.N et Chipotle CMG.N .

Le CDC américain, dont la surveillance accuse un retard de plusieurs semaines par rapport aux rapports des États, a recensé 6 707 cas confirmés en laboratoire à l’échelle nationale au 28 juillet, ainsi que plus de 11 500 cas suspects non encore confirmés par des analyses en laboratoire. Les chiffres des États sont plus élevés, car les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies excluent les cas probables.

LE MICHIGAN EST LE PLUS TOUCHÉ

Le Michigan, l’État le plus durement touché, a enregistré 11 234 cas lundi, soit 461 de plus que vendredi, dont 193 hospitalisés, selon les données du département de la santé.

Le nombre élevé de cas, les lacunes dans la déclaration des cas et la difficulté des personnes à se souvenir de ce qu’elles ont mangé ont compliqué la tâche des enquêteurs pour déterminer quels aliments, outre la laitue de Taylor Farms, ont pu contribuer à l’épidémie, ont déclaré les responsables sanitaires locaux du Michigan.

« Nous avons identifié un aliment clairement impliqué, mais cela n’explique pas tout », a déclaré Susan Ringler Cerniglia, porte-parole du département de la santé du comté de Washtenaw, où 875 cas ont été signalés.

Les messages contradictoires émanant du ministère américain de la Santé et des Services sociaux ont également compliqué la gestion de la crise, a-t-elle ajouté. Le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré que l'épidémie était sous contrôle.

« Les responsables tiennent des propos qui ne correspondent pas vraiment à ce que révèlent les données, et c’est très, très problématique », a déclaré Mme Ringler Cerniglia. « Le secrétaire affirme que la situation est sous contrôle et que tout va bien, alors que le nombre de cas explose. »

Le HHS a déclaré lundi qu’il avait pris connaissance de ces décès.

Le comté de Wayne, dans le Michigan, qui comprend Détroit, affiche le plus grand nombre de cas, avec 1 379, selon les données de l’État.

Selon le CDC, le nombre de cas n'a cessé d'augmenter aux États-Unis ces dernières semaines. Les symptômes comprennent une diarrhée sévère, pouvant entraîner une déshydratation, des nausées et d'autres troubles gastro-intestinaux.

LES RÉDUCTIONS BUDGÉTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ PEUVENT ENTRAVER LA RÉACTION

D'anciens responsables du CDC et des experts en sécurité alimentaire affirment que les coupes budgétaires opérées dans les agences fédérales de la santé ont compliqué la capacité du gouvernement à réagir aux épidémies d'origine alimentaire.

La Cyclospora est plus difficile à suivre que de nombreux agents pathogènes d’origine alimentaire car, contrairement aux bactéries, elle ne peut pas être cultivée en laboratoire ni faire l’objet d’un séquençage génomique aisé permettant de retracer une épidémie, a expliqué le Dr Paul Bollyky, professeur de maladies infectieuses à Stanford Medicine.

Cela rend l’épidémiologie standard et la recherche des contacts plus difficiles et plus laborieuses, a-t-il ajouté, un travail qui n’est pas facilité par le manque de personnel au sein des services de santé publique.

« Le fait que les services de santé publique manquent de moyens financiers ou de personnel n’arrange certainement pas les choses », a déclaré M. Bollyky, ajoutant que les coupes budgétaires et le roulement de personnel au CDC rendraient les épidémies de ce type plus difficiles à retracer et à contrôler.

L’ampleur de cette épidémie soulève des questions plus larges quant à la sécurité de la chaîne alimentaire américaine, a-t-il déclaré.

« Chaque fois que plus de 10 000 personnes sont infectées par un agent pathogène d'origine alimentaire, on ne peut s'empêcher de se demander s'il ne s'agit pas d'un signe avant-coureur. »