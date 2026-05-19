Le Mexique va rejeter le projet « Perfect Day » de Royal Caribbean, selon la ministre

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La ministre mexicaine de l'Environnement, Alicia Barcena, a déclaré mardi que le projet « Perfect Day » de Royal Caribbean dans l'État de Quintana Roo « ne sera pas approuvé ».

La société avait prévu de développer une attraction touristique majeure à Mahahual, une ville côtière du sud de l'État de Quintana Roo, située près d'un récif corallien.

Le ministère mexicain de l'Environnement a diffusé les commentaires de Mme Barcena dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Selon les médias locaux, Mme Barcena a expliqué que cette décision était motivée par l'importance écologique de la zone et la nécessité de protéger les écosystèmes marins et côtiers associés au récif.

Royal Caribbean a déclaré ne pas encore disposer d'informations concernant cette décision.