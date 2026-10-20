Le Mexique réorganise son organisme de régulation de l'aviation à la suite d'un audit de sécurité mené par les États-Unis

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par Kylie Madry

Le Mexique prévoit de renforcer son autorité de régulation de l’aviation civile en lui allouant davantage de moyens financiers, de personnel et en mettant en place une nouvelle stratégie, afin de remédier aux lacunes signalées par les autorités américaines lors d’un audit, qui pourraient compromettre la note de sécurité maximale dont bénéficie le pays.

Le responsable des transports du Mexique a déclaré lundi que l’Agence fédérale de l’aviation civile bénéficierait d’une augmentation budgétaire significative, ainsi que de 100 nouveaux agents opérationnels, le gouvernement cherchant à renforcer la surveillance et à éviter une éventuelle dégradation de sa notation par l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA).

Les professionnels du secteur avaient dénoncé les coupes drastiques prévues dans le projet de budget de l’agence pour 2027, avant que le gouvernement n’annonce qu’il allouerait des ressources supplémentaires à ce secteur.

La FAA a récemment identifié près d’une vingtaine de problèmes que le Mexique doit résoudre, selon les autorités mexicaines. L’agence devrait réexaminer les progrès accomplis en décembre.

Si le Mexique ne parvient pas à démontrer qu’il a corrigé ces problèmes, un déclassement de la catégorie 1 pourrait être appliqué dès février, selon un calendrier établi par les responsables mexicains.

Un déclassement en catégorie 2 constituerait un coup dur pour les compagnies aériennes mexicaines, en particulier la compagnie nationale Aeromexico AERO.MX , car cela limiterait la capacité des transporteurs nationaux à étendre leurs services vers les États-Unis, leur marché international le plus important.

Le ministre des Transports, Jesus Antonio Esteva, a déclaré que le gouvernement avait procédé à une «mise à jour en profondeur» de la réglementation et de la surveillance du secteur aérien et qu’il en ressortirait avec un organisme de régulation plus solide.

Il a précisé que le Mexique prévoyait de publier une politique nationale de l’aviation actualisée dans les semaines à venir – sa première refonte complète depuis cinq ans – et avait lancé un plan national de navigation aérienne sur 15 ans visant à orienter les besoins en matière d’infrastructures, d’équipements et d’espace aérien.

Esteva a également indiqué que l’autorité de régulation de l’aviation disposerait d’un budget plus important, d’effectifs plus nombreux et d’un personnel mieux formé d’ici la fin du mandat présidentiel actuel.

Le ministre a fait cette annonce lors d’une conférence organisée par l’Association du transport aérien d’Amérique latine et des Caraïbes, à l’issue d’une réunion avec l’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, et l’ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ronald Johnson.

Le Mexique a retrouvé son statut de catégorie 1 en 2023 après plus de deux ans passés en catégorie 2, un déclassement qui avait empêché les transporteurs mexicains de lancer de nouvelles liaisons vers les États-Unis , ce qui avait permis à leurs concurrents américains de gagner des parts de marché.