Le Mexique rejette le projet de parc aquatique “Perfect Day” de Royal Caribbean sur la côte caraïbe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Royal Caribbean aux paragraphes 4 et 5) par Daina Beth Solomon et Natalia Siniawski

Les autorités mexicainesont rejeté le projet de grand parc aquatique prévu par la compagnie de croisière Royal Caribbean RCL.N sur la côte caraïbe du Mexique, a déclaré mardi la ministre de l'Environnement, Alicia Barcena, à la suite de vives réactions de la part des habitants et des associations écologistes concernant l'impact écologique du projet.

Le rejet de ce mégaprojet touristique souligne la résistance croissante face au développement massif dans les régions côtières préservées du Mexique.

“Il ne sera pas approuvé”, a déclaré Mme Barcena lors d'une conférence de presse, précisant que la compagnie prenait également des mesures pour retirer le projet.

Royal Caribbean a déclaré à Reuters qu'elle regrettait cette décision mais qu'elle respectait les autorités environnementales mexicaines.

La société a ajouté qu’elle restait optimiste quant à ses investissements au Mexique et qu’elle prévoyait de discuter avec les parties prenantes dans les semaines à venir de la création d’emplois locaux et des infrastructures environnementales.

Prévu pour l’automne 2027 à Mahahual, une station balnéaire située près d’un récif corallien, le projet baptisé “Perfect Day” était présenté comme la “destination la plus grande, la plus audacieuse et la plus spectaculaire”, proposant des clubs de plage, des piscines, des bars et plus de 30 toboggans aquatiques.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a fait écho à ces préoccupations environnementales lors de sa conférence de presse quotidienne de lundi matin.

“Nous ne devons rien faire qui puisse affecter cette zone, qui présente un équilibre écologique très important et qui est particulièrement cruciale pour les récifs”, a déclaré Mme Sheinbaum.

RÉACTION ENVIRONNEMENTALE

Mahahual, qui compte moins de 3 000 habitants, se trouve dans l’une des régions les plus riches en biodiversité et les plus fragiles des Caraïbes occidentales. Elle est entourée de plages de nidification des tortues, de forêts de mangroves protégées et de corridors qui servent d’habitats aux jaguars, aux ocelots et aux tapirs d’Amérique centrale.

Au large se trouve le récif mésoaméricain, le deuxième plus grand système de récifs barrières au monde.

L'organisation environnementale Greenpeace a averti que la région se trouvait à un “tournant crucial”, soulignant que le projet et son lien avec l'expansion du tourisme de croisière pourraient avoir des conséquences environnementales importantes.

L'opposition publique s'est également amplifiée en ligne. Une pétition sur Change.org demandant l'arrêt du projet, lancée en juillet 2025, a recueilli ces derniers jours plus de 4 millions de signatures.

Les organisateurs de la pétition affirment que le parc aquatique prévu, d’une superficie de 90 hectares (222 acres), serait construit sur des mangroves protégées, menaçant le mode de vie local, l’accès de la communauté aux plages et la survie de la vie marine.

La zone se trouve à proximité du tracé du “Train maya” , un projet gouvernemental destiné à favoriser le développement des communautés mayas autochtones au-delà des plages surpeuplées de Cancún, mais que les groupes locaux et les écologistes ont critiqué.