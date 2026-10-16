Le Mexique limite les allègements tarifaires aux constructeurs automobiles locaux bien établis

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Le Mexique a déclaré vendredi qu'une nouvelle exonération tarifaire de cinq ans sur les pièces automobiles importées ne s'appliquerait qu'aux constructeurs automobiles disposant déjà d'usines de production dans le pays.

Cette précision intervient quelques jours après que des analystes du secteur ont soulevé des questions quant à la possibilité que ce décret ouvre la voie à des marques chinoises ou à d'autres constructeurs automobiles nouveaux venus.

* Un décret publié mardi a ramené à zéro les droits de douane sur l’importation de certaines pièces d’assemblage , qui s’élevaient auparavant à 10 %, notamment pour les kits semi-knocked-down (SKD) et les kits completely knocked-down (CKD)

* Cette décision a incité des analystes du secteur, cités par les médiaslocaux , à suggérer que des constructeurs automobiles chinois tels que GAC 600418.SS et JAC 601238.SS pourraient être en passe d’en bénéficier

* Vendredi, le ministère de l’Économie a précisé que cette mesure ne s’appliquait qu’aux entreprises disposant d’« installations de production » au Mexique et répondant à d’autres critères spécifiques

* Le ministère a indiqué que 11 constructeurs automobiles étaient éligibles à ce dispositif, sans toutefois les nommer

* Les données sectorielles examinées par Reuters indiquent que ces entreprises pourraient être Audi, BMW BMWG.DE , Ford

F.N , General Motors GM.N , Honda 7267.T , Kia 000270.KS , Mazda 7261.T , Nissan 7201.T , Stellantis STLAM.MI , Toyota

7203.T et Volkswagen VOWG.DE

* Les ventes de véhicules de marques chinoises au Mexique ont bondi de près de 30 % au cours des six premiers mois de l’année, malgré des droits de douane élevés destinés à freiner la hausse des importations asiatiques