Le Mexique doit restituer aux compagnies aériennes américaines des créneaux pour les vols de capitaux, selon United

Les autorités mexicaines ont informé plusieurs compagnies aériennes américaines, lors d'un appel téléphonique le 18 août, que les créneaux qui avaient été supprimés à l'aéroport principal de Mexico leur seraient rendus, a déclaré United Airlines UAL.O dans un document rendu public jeudi.

Le ministère mexicain des transports n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.