Le Mexique doit restituer aux compagnies aériennes américaines des créneaux pour les vols de capitaux, selon United
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 02:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités mexicaines ont informé plusieurs compagnies aériennes américaines, lors d'un appel téléphonique le 18 août, que les créneaux qui avaient été supprimés à l'aéroport principal de Mexico leur seraient rendus, a déclaré United Airlines UAL.O dans un document rendu public jeudi.

Le ministère mexicain des transports n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

