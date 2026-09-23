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Le Mexique commande un second C-130J-30 à Lockheed Martin
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 14:18
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L'armée de l'air mexicaine poursuit la modernisation de sa flotte de transport tactique après une première acquisition annoncée en janvier 2026.

Lockheed Martin annonce l'acquisition par la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), l'armée de l'air mexicaine, d'un 2e C-130J-30 Super Hercules, une version allongée de l'avion de transport tactique.

Cette commande fait suite à celle d'un premier appareil annoncée en janvier 2026, qui avait fait du Mexique le premier pays d'Amérique latine à rejoindre la flotte mondiale de Super Hercules.

Le C-130J-30 offre 15 pieds (environ 4,6 mètres) d'espace de chargement supplémentaire par rapport à la version standard, ainsi qu'une puissance, une autonomie, une efficacité énergétique et une capacité d'emport accrues.

Selon Lockheed Martin, l'arrivée du 2e appareil permettra notamment au Mexique de renforcer ses capacités de transport aérien et d'aide humanitaire dans la région.

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