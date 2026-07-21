Le Mexique affirme qu'il n'existe aucune preuve que sa laitue soit à l'origine de l'épidémie aux États-Unis

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* Selon la FDA, la traçabilité continue de pointer vers de la laitue iceberg déchiquetée provenant du centre du Mexique

* Le CDC indique qu'une infection parasitaire a entraîné une centaine d'

* hospitalisations

* Le Mexique a indiqué que les autorités menaient des inspections préventives et des analyses de traçabilité dans l'État de Guanajuato

(Ajout de détails et de contexte) par Raul Cortes et Natalia Siniawski

Il n'existe pour l'instant aucune preuve suggérant que la laitue provenant du Mexique soit à l'origine d'une épidémie de cyclosporose aux États-Unis, a déclaré mardi le ministre mexicain de la Santé, David Kershenobich.

Cette déclaration fait suite à un rapport publié lundi par la Food and Drug Administration (FDA) américaine indiquant que les données de traçabilité pointaient vers de la laitue iceberg émincée provenant des sites de Taylor Farms situés dans le centre du Mexique.

Cette épidémie, qui provoque une diarrhée sévère et d’autres symptômes gastro-intestinaux, a été associée à de la laitue servie dans les restaurants Taco Bell de l’Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont signalé environ 100 hospitalisations liées à cette infection parasitaire. Taco Bell appartient à Yum Brands

YUM.N .

« Jusqu’à présent, aucun élément ne permet d’indiquer que l’origine se trouve là-bas », a déclaré M. Kershenobich lors d’une conférence de presse gouvernementale régulière, faisant référence à l’État de Guanajuato, dans le centre du Mexique, où, selon lui, les autorités enquêtent sur la question. « Cependant, nous prenons toutes les précautions nécessaires au cas où ce serait le cas », a-t-il ajouté.

L’enquête de la FDA sur l’origine de l’épidémie a été entachée d’informations contradictoires. Samedi , l’agence a déclaré qu’un échantillon de laitue mexicaine provenant du fournisseur Taylor Farms avait été testé positif au parasite, avant d’annoncer dimanche que le résultat était un faux positif à la suite d’un nouvel examen des données.

L’agence a ensuite déclaré lundi que son enquête sur la chaîne d’approvisionnement continuait de désigner les installations mexicaines de l’entreprise comme source du parasite.

L'autorité sanitaire mexicaine, la Cofepris, et l'organisme chargé de la sécurité agricole, le Senasica, ont déclaré vendredi dans un communiqué conjoint qu'un groupe technique interinstitutionnel menait des inspections « strictement préventives » et des analyses de traçabilité afin d'atténuer les risques sanitaires.

Les installations de culture et de transformation de Taylor Farms au Mexique avaient été à l’origine d’une importante épidémie de cyclosporiase aux États-Unis en 2013, qui avait rendu malades plus de 600 personnes dans 25 États et dont la source avait été identifiée comme étant un mélange de salades provenant de Taylor Farms de Mexico, à Guanajuato, selon le CDC.