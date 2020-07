Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Mexique a enregistré plus de décès liés au coronavirus que la France Reuters • 05/07/2020 à 06:09









MEXICO, 5 juillet (Reuters) - Le Mexique a fait état de 523 morts supplémentaires liées au coronavirus dans les dernière vingt-quatre heures, portant le nombre total de décès à 30.366 et dépassant ainsi la France en terme de taux de mortalité lié à l'épidémie. Le ministère de la Santé mexicain a aussi fait état de 6.914 nouveaux cas, pour un total de 252.165 contaminations. Hugo Lopez Gatell, ministre adjoint de la Santé, a à nouveau prévenu que le bilan pourrait être plus lourd. "Nous savions dès le début que le nombre de cas recensés ne serait pas représentatif du nombre total de personnes infectées par le COVID-19 au Mexique", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Ni le Mexique, ni aucun autre pays ne peut prétendre à un décompte exhaustif", a-t-il ajouté. (Stefanie Eschenbacher et Sharay Angulo; version française Camille Raynaud)

