[LE MENSUEL]

Au programme

o "La Fed restera prudente" L'édito donne la tendance pour les banques centrales

o Dans le tour d'horizon des classes d'actifs, "Eté au soleil pour les marchés actions", alors que, côté taux, on est plus perplexes : "Une rentrée délicate"

o Côté solidaire, "L'ESS fait sa rentrée" alors que côté ISR, l'analyse des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance porte ce mois-ci sur Nidec, entreprise japonaise de composants et équipements électroniques. Et comme chaque mois nos entrées/sorties et nos engagements.

o Enfin, focus sur Choix Responsable, un fonds multi-actifs qui donne du sens à vos placements