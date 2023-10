Le mégadéal d'Exxon Mobil va mettre à l'épreuve les actionnaires sensibilisés au climat

* l'accord de 60 milliards de dollars conclu avec Pioneer est un redoublement d'efforts en faveur du pétrole et du gaz * L'accord est conclu alors que les investisseurs facilitent la tâche des grandes sociétés pétrolières * Pour certains, la sécurité énergétique l'emporte sur l'énergie verte par Svea Herbst-Bayliss, Tommy Wilkes et Simon Jessop BOSTON, 6 octobre (Reuters) - L'offre d'Exxon Mobil XOM.N sur Pioneer Natural Resources PXD.N , d'un montant de 60 milliards de dollars , élargirait l'empreinte du premier producteur de pétrole américain dans le plus grand champ pétrolifère du pays, ce qui soulève des questions pour les actionnaires quant à sa transition vers une énergie à faible teneur en carbone. Les négociations entre Exxon et Pioneer sont avancées mais n'ont pas encore abouti à un accord sur l'acquisition du plus grand producteur de pétrole du bassin permien. L'opération met l'accent sur le bassin Permien et indique qu'Exxon, évaluée à 436 milliards de dollars, s'en tient à ses activités fondamentales et poursuit une stratégie de consolidation qui a un sens climatique pour certains investisseurs, selon des banquiers et des analystes du secteur. Malgré les pressions exercées sur les entreprises internationales pour qu'elles abandonnent les combustibles fossiles au profit d'énergies plus propres telles que l'énergie éolienne et solaire, Exxon n'a pas misé gros sur les énergies renouvelables, contrairement à de nombreux concurrents. Jusqu'à présent, les actionnaires ont profité du fait que le prix de l'action a plus que doublé depuis le début de l'année 2021, lorsque les investisseurs activistes ont publiquement fait pression pour que des changements soient apportés. À l'heure actuelle, "les activistes reprochent aux entreprises de ne pas se concentrer sur leur cœur de métier et leur demandent de séparer leurs activités liées aux énergies renouvelables", a déclaré Jim Rossman, responsable mondial de l'activisme actionnarial et de la défense des conseils chez Barclays. "Si vous êtes un investisseur soucieux du climat, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose", a déclaré Andrew Logan, directeur principal des programmes pétroliers et gaziers chez Ceres, une organisation à but non lucratif qui pousse les entreprises à accorder plus d'attention au changement climatique. Les grandes compagnies pétrolières sont responsables de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et la pression pour que des mesures soient prises est de plus en plus forte. Les conflits publics entre activistes dans le secteur ont toutefois été rares, 20 mois de guerre en Ukraine ayant attisé les craintes en matière de sécurité énergétique, ce qui a conduit de nombreux actionnaires à laisser passer les dirigeants en ce qui concerne les objectifs climatiques, pour l'instant. "La pression des investisseurs a diminué; ils font marche arrière... les grands investisseurs permettent cela", a déclaré Mark van Baal, fondateur du groupe d'investissement climatique Follow This. Les entreprises énergétiques américaines ont été parmi les plus grandes gagnantes jusqu'à présent, le prix d'Exxon ayant gagné environ 75 % depuis le début de l'année dernière contre une baisse de 10 % du S&P 500 .SPX . LAGGARD L'accord intervient deux ans après que la société d'investissement Engine No. 1, nouvellement arrivée en 2021, a fait entrer trois nouveaux dirigeants au conseil d'administration d'Exxon, en partie à la suite de critiques sur ses actions en matière de climat. Mais Engine No. 1 a également exhorté Exxon à se concentrer sur ses meilleurs actifs, y compris la production dans le bassin Permien, arguant que les investissements dans cette région sont plus rentables que les projets lointains et coûteux. "Les actifs à court terme du bassin Permien sont plus intéressants dans le contexte d'une transition énergétique à long terme que les mégaprojets qui prendraient des décennies avant d'être rentables", a déclaré Charlie Penner, ancien responsable de l'engagement actif du fonds spéculatif. En privé, les investisseurs craignaient que si Exxon se retirait de la production, quelqu'un d'autre prendrait le relais et que rien ne serait gagné pour les actionnaires ou le transfert d'énergie. Depuis lors, bien qu'elle se soit engagée à dépenser 17 milliards de dollars pour la technologie de capture et de stockage du carbone, les biocarburants et l'hydrogène afin de réduire l'empreinte carbone de ses activités, Exxon reste à la traîne par rapport à ses homologues mondiaux. L'analyse du plan net zéro d'Exxon par le groupe d'investisseurs Climate Action 100+ en octobre 2022 a montré que 73 % des dépenses d'investissement de l'entreprise n'étaient pas alignées sur le scénario de référence choisi par l'Agence internationale de l'énergie . Si la campagne d'Engine No. 1 auprès d'Exxon est restée dans les mémoires pour sa composante climatique, des banquiers et des avocats ont également déclaré que l'entreprise avait obtenu ses sièges au conseil d'administration d'Exxon en grande partie parce qu'elle avait présenté des arguments économiques. De même, des campagnes militantes plus récentes pourraient même suggérer que le changement climatique ne joue pas du tout un rôle important, selon les banquiers et les analystes. Les investisseurs ont reconnu que nombre d'entre eux s'inquiètent moins de la réduction des émissions de carbone que de la rentabilité des entreprises, alors que les marchés semblent à nouveau plus hésitants. Cette année, les investisseurs Starboard Value et Ancora Group Holdings ont exhorté Algonquin Power & Utilities AQN.TO à trouver un acheteur pour sa division énergie renouvelable, arguant que son activité principale de services publics est sous-évaluée. Elliott Investment Management, quant à lui, souhaite que NRG Energy NRG.N trouve un nouveau directeur général, renouvelle son conseil d'administration et revoit son achat de la société de systèmes de sécurité Vivint Smart Home. De même, la major pétrolière Shell SHEL.L fait l'objet de pressions de la part de Third Point pour qu'elle se sépare pour des raisons financières plutôt que pour des raisons liées au changement climatique. "La discipline imposée par les activistes a tenu bon", a déclaré M. Logan, de Ceres, ajoutant que "personne n'a vraiment fait quelque chose de fou"