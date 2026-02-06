Le méga-éleveur de porcs chinois Muyuan débute à Hong Kong sans variation ; Han's CNC fait un bond de plus de 10 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Muyuan a levé 1,4 milliard de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong

Han's CNC a levé 618 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong

Le marché des cotations de Hong Kong enregistre le meilleur début d'année depuis 2021

(Mise à jour de la performance des actions, ajout de citations d'analystes et de détails) par Yantoultra Ngui et Donny Kwok

Les actions de Muyuan Foods 2714.HK ont légèrement augmenté vendredi lors de leurs débuts à Hong Kong, après que le plus grand éleveur de porcs de Chine a levé 10,7 milliards de dollars HK (1,4 milliard de dollars) lors d'une vente d'actions qui est la plus importante de la ville depuis le début de l'année.

Les actions ont ouvert à 39 HK$ chacune, correspondant à leur prix de l'offre, et ont ensuite légèrement augmenté pour atteindre 39,74 HK$. Cette vente d'actions est la plus importante à Hong Kong depuis la cotation de Zijin Gold International 2259.HK pour 3,5 milliards de dollars en septembre.

"Je m'attends à ce que le gain du premier jour soit limité, probablement plat ou à un faible chiffre," a déclaré Dickie Wong, directeur exécutif de la recherche chez uSMART Securities.

"Fondamentalement, Muyuan reste le leader incontesté du secteur, avec un énorme avantage d'échelle, mais les prix du porc en 2025 ont été faibles et les bénéfices devraient chuter, de sorte que les résultats à court terme sont soumis à une certaine pression."

Les origines de Muyuan remontent à un seul élevage de porcs lancé au milieu des années 1990 et la société a été créée en 2000, selon son prospectus.

Elle s'est classée au premier rang mondial de l'élevage porcin en termes de capacité de production et de volume de ventes de porcs pendant quatre années consécutives depuis 2021, indique le prospectus, citant le cabinet de conseil Frost & Sullivan.

Pour les neuf mois qui se sont terminés en septembre, le chiffre d'affaires a augmenté de 15,5 % pour atteindre 111,8 milliards de yuans (16,1 milliards de dollars). La société s'attend à ce que son bénéfice 2025 chute de 12,2 % à 17,8 % par rapport à l'année précédente, car la baisse des prix du porc a comprimé les marges.

Les recettes seront utilisées pour investir dans la recherche et le développement dans des domaines tels que l'élevage, l'agriculture intelligente, la gestion de la nutrition et la biosécurité.

Les investisseurs principaux, menés par la société thaïlandaise Charoen Pokphand Foods CPF.BK et la société singapourienne Wilmar International WLIL.SI , achèteront pour environ 685 millions de dollars d'actions, soit environ la moitié de la transaction.

Morgan Stanley MS.N , Citic Securities et Goldman Sachs

GS.N sont les co-sponsors de l'opération.

HAN'S CNC PROFITE DE L'ESSOR DE L'IA

Vendredi également, Shenzhen Han's CNC Technology 3200.HK , un fabricant d'équipements pour circuits imprimés, a ouvert en hausse de 10,6 % à 106 dollars HK, mieux que son prix d'offre de 95,80 dollars HK, et a grimpé encore jusqu'à 114 dollars HK après avoir levé 4,83 milliards de dollars HK (618 millions de dollars) grâce à une vente d'actions .

CICC agit en tant que sponsor unique.

"Han's CNC est une valeur boursière purement dédiée aux équipements de circuits imprimés, qui profite de la forte demande de serveurs d'IA et de cartes avancées", a déclaré Wong.

Il a ajouté que la dynamique de croissance est solide et que les actions pourraient se négocier 10 à 20 % au-dessus de leur prix d'offre, mais il a averti que les valorisations sont élevées et que les actions d'équipement sont intrinsèquement cycliques.

Muyuan et Han's CNC font partie d'une vague d'opérations qui a donné à Hong Kong son meilleur début d'année depuis 2021, avec des introductions en bourse et des cotations secondaires qui ont levé environ 5,5 milliards de dollars en janvier, soit moins que les 7,6 milliards de dollars levés en janvier 2021, selon les données du LSEG.

Parmi les prochaines introductions figurent les fabricants chinois de puces électroniques Montage Technology

688008.SS et Axera Semiconductor, ainsi que le fabricant d'équipements d'automatisation industrielle Wuxi Lead Intelligent Equipment 300450.SZ .

L'entreprise suisse de technologie agricole Syngenta Group vise également une cotation à Hong Kong qui pourrait rapporter jusqu'à 10 milliards de dollars, a rapporté Reuters jeudi, citant des sources familières avec le sujet .

(1 $ = 7,8101 dollars de Hong Kong)