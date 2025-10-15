Le médicament oral GLP-1 de Lilly aide à réduire les niveaux de sucre dans le sang lors d'essais de phase finale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré mercredi que son médicament oral, l'orforglipron, contribuait à réduire les niveaux de sucre dans le sang lors de deux essais en phase finale.