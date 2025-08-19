 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le médicament oral de Viking Therapeutics contre l'obésité atteint l'objectif d'une étude à mi-parcours, l'action chute
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action du développeur de médicaments Viking Therapeutics VKTX.O chute de 18% à 33,96 $ avant la mise sur le marché

** Co déclare que son médicament expérimental contre l'obésité par voie orale, VK2735, a montré des réductions statistiquement significatives du poids corporel par rapport au placebo et a été sûr et bien toléré pendant 13 semaines d'administration quotidienne

** Le médicament a aidé les patients à perdre 12,2 % de leur poids corporel en moyenne sur 13 semaines

** Les analystes s'attendaient à une perte de poids de l'ordre de 10 % à 15 % en moyenne et supérieure aux 8,2 % observés lors d'un petit essai préliminaire

** Co indique que 13% des participants recevant le placebo ont interrompu le traitement en raison d'effets secondaires, contre 20% des participants recevant le VK2735

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 4,6 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

