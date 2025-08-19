Le médicament oral de Viking Therapeutics contre l'obésité atteint l'objectif d'une étude à mi-parcours, l'action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action du développeur de médicaments Viking Therapeutics VKTX.O chute de 18% à 33,96 $ avant la mise sur le marché

** Co déclare que son médicament expérimental contre l'obésité par voie orale, VK2735, a montré des réductions statistiquement significatives du poids corporel par rapport au placebo et a été sûr et bien toléré pendant 13 semaines d'administration quotidienne

** Le médicament a aidé les patients à perdre 12,2 % de leur poids corporel en moyenne sur 13 semaines

** Les analystes s'attendaient à une perte de poids de l'ordre de 10 % à 15 % en moyenne et supérieure aux 8,2 % observés lors d'un petit essai préliminaire

** Co indique que 13% des participants recevant le placebo ont interrompu le traitement en raison d'effets secondaires, contre 20% des participants recevant le VK2735

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 4,6 % depuis le début de l'année