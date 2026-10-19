Le médicament oral contre la chute des cheveux de Veradermics s'est révélé efficace pour stimuler la pousse des cheveux lors d'une étude de phase avancée

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La société de développement de médicaments Veradermics MANE.N a annoncé lundi que son comprimé oral avait contribué à stimuler la pousse des cheveux chez les hommes souffrant d'alopécie androgénétique, selon les résultats d'une étude de phase avancée.

Voici plus de détails:

* La société a testé sa formulation orale de minoxidil, baptisée VDPHL01, auprès de plus de 500 hommes présentant une alopécie androgénétique légère à modérée

* L'étude a atteint tous ses objectifs principaux et secondaires, démontrant des bénéfices constants chez l'ensemble des patients et une forte repousse capillaire, tout en étant globalement bien tolérée, sans effet indésirable grave lié au traitement, a indiqué la société

* Au bout de six mois, le comprimé oral a permis une repousse capillaire supérieure à celle observée avec le placebo

* La société prévoit d’annoncer les résultats d’une autre partie de l’étude dans le courant de l’année

* "La principale objection que nous entendons concerne la justification de l’utilisation du VDPHL01 alors qu’un minoxidil oral générique peu coûteux est largement disponible. Cependant, au vu de ces données d’efficacité, nous estimons que l’argumentaire commercial en faveur du VDPHL01 est désormais très solide", a déclaré Prakhar Agrawal, analyste chez Cantor Fitzgerald

* Le VDPHL01 utilise une forme spéciale de minoxidil à libération prolongée, conçue pour libérer le principe actif lentement au fil du temps

* Le minoxidil est actuellement appliqué directement sur le cuir chevelu en tant que traitement topique contre la chute des cheveux chez les hommes et les femmes

* Parmi les autres entreprises développant des traitements innovants contre la chute des cheveux, on peut citer Pelage Pharmaceuticals et Cosmo Pharmaceuticals